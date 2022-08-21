16-летняя дочь Ольги Фреймут показала романтическое воссоединение с возлюбленным

Молодые люди позировали в пылких объятиях друг друга.
Старшая дочь Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, получает образование в Калифорнии, США. Там девушка познакомилась с молодым человеком по имени Оскар, с которым она состоит в романтических отношениях.
Часть летних каникул Злата провела в путешествиях, а теперь, похоже, вернулась в Штаты. Отношения юных возлюбленных выдержали испытание расстоянием - на ее странице в Instagram появился их общий снимок.
Митчелл сделала репост со страницы Оскара. Молодой человек показал фото, для которого девушка позировала в его объятиях.
Кадр получился милым, и практически целомудренным. Молодая пара в солнцезащитных очках снялась в помещении, освещенном флуоресцентными сиреневым лампочками.
Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.
Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.
Другие новости:
- Жена Дмитрия Гордона показала себя в жарких объятиях супруга
- Участник Холостячки совершил каминг-аут и рассказал о помолвке с избранником: Огневич отреагировала
- Бывший муж Ирины Билык заступился за певицу на московской тусовке