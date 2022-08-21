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16-летняя дочь Ольги Фреймут показала романтическое воссоединение с возлюбленным

21 августа 2022, 20:32

Молодые люди позировали в пылких объятиях друг друга.

Злата Митчелл с бойфрендом
Злата Митчелл показала бойфренда после долгой разлуки / instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, получает образование в Калифорнии, США. Там девушка познакомилась с молодым человеком по имени Оскар, с которым она состоит в романтических отношениях.

Часть летних каникул Злата провела в путешествиях, а теперь, похоже, вернулась в Штаты. Отношения юных возлюбленных выдержали испытание расстоянием - на ее странице в Instagram появился их общий снимок.

Митчелл сделала репост со страницы Оскара. Молодой человек показал фото, для которого девушка позировала в его объятиях.

Кадр получился милым, и практически целомудренным. Молодая пара в солнцезащитных очках снялась в помещении, освещенном флуоресцентными сиреневым лампочками.

Злата Митчелл с бойфрендом
Злата Митчелл показала бойфренда после долгой разлуки / instagram.com/zlata_mitchell

Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

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