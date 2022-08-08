16-летняя дочь Ольги Фреймут оторвалась в Лондоне в головокружительно коротком мини

Юная девушка учится постигать азы своей привлекательности.
Старшая дочь украинской журналистки и ведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл большую часть года проводит в США, где получает образование.
Девушка сейчас находится в Лондоне, куда, вероятно приехала, чтобы навестить свою семью. Впрочем, не забывает она и о развлечениях. Несмотря на свои юные годы, Злата продолжает вести активную ночную жизнь, к какой привыкла в Калифорнии.
На своей странице в Instagram Митчелл выложила снимки из одного из ночных клубов Лондона. На вечеринку она пришла в откровенном наряде, что уже стало особенностью стиля девушки.
Так на одном из фото Злата позирует, сидя на перилах балкона, слегка откинувшись назад. Она одета в черный облегающий топ, и розовую мини-юбку, едва достигающую середины бедра. Распущенные волосы девушки развеваются на ветру.
Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.
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