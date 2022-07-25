16-летняя дочь Ольги Фреймут показала похвасталась пышными формами в облегающем наряде

Злата Митчелл снялась в облегающем полупрозрачном топе / instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь украинской журналистки и ведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл только начала познавать красоту своего развивающегося тела. Однако девушка уже довольно уверенно демонстрирует ее всему миру.

Митчелл активно ведет соцсети, где время от времени выставляет снимки и видео пикантного содержания. Она имеет свой стиль в одежде, в котором элементы гардероба, как правило, нарочито подчеркивают ее пышный бюст и бедра, а также тонкую талию.

Новый снимок, который недавно появился в Instagram-сторис Златы, можно назвать практически невинным: девушка сделала сэлфи в зеркале, стоя у стены одна, в пустом коридоре.

Внимание привлекает наряд Митчелл: к черным свободным штанам она подобрала полупрозрачный обтягивающий топ с акцентом на грудь.

Злата Митчелл снялась в облегающем полупрозрачном топе / instagram.com/zlata_mitchell

Читайте такжеСочная plus-size модель Эшли Грэм похвасталась изгибами в ярком бикини

Ранее 57-летняя британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли произвела фурор своей фигурой в дерзком ослепительно белом бикини.

Также 54-летняя австралийская певица Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье кислотно-желтого цвета засветила стройные ножки.

Другие новости: