16-летняя дочь Ольги Фреймут показала похвасталась пышными формами в облегающем наряде

Злата умеет стильно подчеркивать свои достоинства.
Старшая дочь украинской журналистки и ведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл только начала познавать красоту своего развивающегося тела. Однако девушка уже довольно уверенно демонстрирует ее всему миру.
Митчелл активно ведет соцсети, где время от времени выставляет снимки и видео пикантного содержания. Она имеет свой стиль в одежде, в котором элементы гардероба, как правило, нарочито подчеркивают ее пышный бюст и бедра, а также тонкую талию.
Новый снимок, который недавно появился в Instagram-сторис Златы, можно назвать практически невинным: девушка сделала сэлфи в зеркале, стоя у стены одна, в пустом коридоре.
Внимание привлекает наряд Митчелл: к черным свободным штанам она подобрала полупрозрачный обтягивающий топ с акцентом на грудь.
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Ранее 57-летняя британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли произвела фурор своей фигурой в дерзком ослепительно белом бикини.
Также 54-летняя австралийская певица Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье кислотно-желтого цвета засветила стройные ножки.
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