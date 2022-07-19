Бросила вызов старению: 57-летняя Элизабет Херли произвела фурор в дерзком бикини

Сейчас модель ослепительна, как никогда.
Британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли в одной из своих киноработ (Ослепленный желаниями) сыграла чертовски знойную дьяволицу. И с тех пор, похоже, никак не желает выходить из этого образа.
На своей странице в Instagram она поддразнила фанатов снимком, на котором позирует вполоборота в белоснежном бикини. На ее лице играет широкая улыбка.
Фигура Херли в ее 57-летнем возрасте настолько фантастична, что кажется, что здесь и правда не обошлось без мистики. Тело и кожа артистки сохраняют невероятную упругость.
"Домой этим вечером!❤️" - подписала снимок Херли. Правда, куда она ходила в таком наряде, артистка уточнять не стала.
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