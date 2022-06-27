Никогда не постареет: 57-летняя Элизабет Херли прокатилась на велосипеде в кричащем бикини

Если использовать снимки модели для популяризации велоспорта, поклонников у этого вида активности стало бы гораздо больше.
Британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли, похоже, раскрыла секрет своей безупречной, даже в элегантные 57 лет, фигуры. Простое хобби позволяет ей держать себя в тонусе.
Бьюти-икона 90-ых на своей странице в Instagram показала серию снимков, на которых она позирует в своей любимой одежде - бикини. Для мини-фотосессии она выбрала откровенный купальник на тоненьких бретельках ярко-желтого цвета.
В таком виде она прокатилась на велосипеде - вероятно демонстрация роскошного тела в движении еще больше подстегивает модель старательно следить за собой.
Поклонники в комментариях, из-за ослепительной красоты Херли и оттенка купальника, сравнивают ее с богиней Солнца, если вообще могут подобрать слова для ее привлекательности. Большинство комплиментов модель получает в виде влюбленных и огненных эмодзи.
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Ранее 51-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер показала, чем занимается вне офиса - красотка отправилась на пляж, где продемонстрировала безупречное тело в бикини.
Также самая дорогая модель в мире, американская манекенщица Кендалл Дженнер показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров.
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