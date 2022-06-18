57-летняя британская актриса Элизабет Херли шокировала фанатов фигурой в бикини

Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой в бикини / instagram.com/elizabethhurley1

Британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли неустанно доказывает всему миру, что женщина прекрасна в любом своем возрасте, а эйджизм - глупая условность.

Одна из красивейших актрис Голливуда, мечта каждого парня в 90-ых, уверена в себе и невероятно сексуальна даже в 57 лет. Впрочем любой, кто взглянет на ее фото, едва ли сможет сказать, что артистка близится к седьмому десятку.

А свежее видео, которое Херли выложила на своей странице в Instagram, и вовсе может убедить, что актрисе не 57, а 27. На ролике она позирует в роскошном бикини цвета черного дерева с золотыми вставками.

Артистка крутится, поднимая руками длинные волосы, и покачивая бедрами. Поклонники в комментариях признаются, что на видео Херли настолько горяча, что они не могут остановиться, и пересматривают его снова и снова.

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