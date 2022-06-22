Самая дорогая модель в мире показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров

Кендалл Дженнер в бикини показала фигуру без фотошопа / instagram.com/kendalljenner

26-летня американская супермодель Кендалл Дженнер давно доказала, что является достойным членом клана Кардашьян-Дженнер, женщины которого делают деньги буквально из воздуха. При этом они остаются чертовски привлекательными, и еще больше популярными.

Кендалл имеет множество титулов самой красивой и самой высокооплачиваемой (даже побила рекорды бразильянки Жизель Бундхен) модели, что делает ее еще и самой востребованной.

И если остальным красота лица и тела даются с большим трудом (даже женщинам из ее семьи), то Кендалл зарабатывает своей природной внешностью, и кажется, что она может выйти на подиум мирового масштаба, просто с прогулки по улице.

Феномен Дженнер доказывает ее недавний снимок, который модель сделала перед походом на пляж. Девушка сняла себя в привычной среде - дома, в простом бикини и кепке.

Тем не менее ее фигура, даже без дополнительных украшений и улучшений, заставляет трепетать от восторга.

Кендалл Дженнер в бикини показала фигуру без фотошопа / instagram.com/kendalljenner

Читайте такжеСлишком много ягодиц: 63-летняя Мадонна смутила фанатов эпатажным кадром

Ранее своей красотой похвасталась девушка фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров - она снялась в чувственной фотосессии в ретро-стиле.

Другие новости: