Самая дорогая модель в мире показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров

Ангельская внешность позволяет ей даже в быту оставаться красивой, как на картинке.
26-летня американская супермодель Кендалл Дженнер давно доказала, что является достойным членом клана Кардашьян-Дженнер, женщины которого делают деньги буквально из воздуха. При этом они остаются чертовски привлекательными, и еще больше популярными.
Кендалл имеет множество титулов самой красивой и самой высокооплачиваемой (даже побила рекорды бразильянки Жизель Бундхен) модели, что делает ее еще и самой востребованной.
И если остальным красота лица и тела даются с большим трудом (даже женщинам из ее семьи), то Кендалл зарабатывает своей природной внешностью, и кажется, что она может выйти на подиум мирового масштаба, просто с прогулки по улице.
Феномен Дженнер доказывает ее недавний снимок, который модель сделала перед походом на пляж. Девушка сняла себя в привычной среде - дома, в простом бикини и кепке.
Тем не менее ее фигура, даже без дополнительных украшений и улучшений, заставляет трепетать от восторга.
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Ранее своей красотой похвасталась девушка фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров - она снялась в чувственной фотосессии в ретро-стиле.
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