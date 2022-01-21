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Самая сексуальная женщина мира Кендалл Дженнер, едва прикрыв соски и "ракушку", позировала в снегу

21 января 2022, 14:47
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Модель в откровенном бикини приняла ледяные ванны по совету известного "моржа".

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Кендалл Дженнер покорила снежную стихию практически голышом / instagram.com/kendalljenner

Американская модель, ангел Victoria’s Secret и обладательница титула одной из самых сексуальных женщин мира Кендалл Дженнер показала, что ее горячему телу холод нипочем.

Девушка на своей странице в Instagram показала, как покоряет снежную стихию практически обнаженной.

На 26-летней модели крошечное бикини, буквально состоящее лишь из трех лоскутков ткани и завязочек. Такой наряд едва прикрывает лобок и соски девушки. Также на ее ногах высокие до колен меховые унты. От слепящей белизны снега модель защитилась лишь темными очками.

Ее тонкая длинноногая фигурка сильно выделяется на фоне заснеженного поля. Дженнер с улыбкой вышагивает по снегу, явно получая удовольствия от такого закаливания.

"Вим Хоф ("ледяной человек", голландец известный своей стойкостью к низким температурам - прим. редактора) сказал принимать ледяные ванны", - подписала фото Кендалл Дженнер.

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Кендалл Дженнер снялась в бикини в снегу / instagram.com/kendalljenner

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Ранее бывшая жена Дзидзьо певица Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником.

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