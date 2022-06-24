Ангельская красота, немецкое качество: 51-летняя Клаудия Шиффер показала идеальное тело в купальнике

Супермодель прекрасна, как и на пике своей славы.
Немецкая супермодель, одна из культовых красавиц фэшн-индустрии Клаудия Шиффер показал восхитительное тело во время отдыха. На ее странице в Instagram появилась серия снимков, которые звезда 90-ых подписала: "Вне офиса".
Чем же занималась 51-летняя супермодель и муза Карла Лагерфельда вне офиса? Она отправилась на пляж, позировать босиком на белоснежном песке.
Немецкая Бриджит Бардо для пляжного выхода выбрала цветочное бикини от DolceGabbana, на бедра она накинула светло-оливковый платок с кисточками. Волосы звезда подиумов собрала в высокий хвост.
Стоит отметить, что тот факт, что ее карьера со временем стала чуть менее активной - более светской, чем модельной, немецкая красавица сохранила идеальную фигуру.
Глядя на ее плоский живот, подтянутое тело и сияющую кожу, никогда не угадаешь, что Шиффер - 51-летняя мама троих детей.
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Ранее самая дорогая модель в мире, американская манекенщица Кендалл Дженнер показала свою настоящую фигуру без фотошопа и фильтров.
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