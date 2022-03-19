Топ-модель Клаудия Шиффер призвала фанатов на помощь украинским беженцам и детям

Клаудия Шиффер поддержала украинских беженцев / instagram.com/claudiaschiffer

Известная топ-модель Клаудия Шиффер обратилась к поклонникам за помощью для пострадавших от войны жителей Украины.

Своем внимание 51-летняя красотка решила сконцентрировать на детях, и тех, кому пришлось из-за непрекращающихся бомбежек покидать свои жилища.

Шиффер сотрудничает с ЮНИСЕФ, чьей миссией является обеспечение едой, водой, жильем и достойным медицинским обслуживанием тех украинцев, чьи дома и ресурсы к выживанию забрала война.

По словам модели ей до слез жалко украинских людей. Поэтому она обратилась с инициативой поддержки Украины в этот сложный для страны период к своим фанатам.

"Мое сердце разрывается за бесчисленное количество семей и детей, которые вынуждены бежать из Украины. Я поддерживаю UNICEF и поддерживаю их усилия на местах - обеспечение семьям доступа к пище и воде, здравоохранению, жилью и оценке ситуации с беженцами в соседних странах. Я призываю вас поделиться их сбором средств на ваших собственных платформах, и, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования, если это возможно", – написала Клаудия Шиффер.

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Это не впервые, когда зарубежные знаменитости поддерживают Украину. К примеру ранее с предложением украинским беженцам останавливаться у него дома выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Также ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

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