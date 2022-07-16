"Ой, мамочки!": 63-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи

Певица вновь удивила поклонников своим обликом.
63-летняя американская певица и поп-икона Мадонна уже давно не стремится к естественной красоте. Старение она, похоже, и вовсе вычеркнула из своего лексикона.
Не удивительно, что на некоторых кадрах в ней едва угадывается поп-легенда, какой она была в начале своей карьеры. Тем не менее роковая блондинка по-прежнему горяча.
Но лицо, как настоящее произведение пластической хирургии, певица показывает крайне редко, и в основном под огромным слоем косметики и различных фильтров.
Так на странице Мадонны в Instagram появилось видео с краткой подписью: "Я подпрыгиваю". Очевидно это - отсылка к песне американского рэпера Джека Харлоу под названием "Я сделаю все, чтобы заставить тебя улыбнуться".
На ролике поп-икона с минимумом макияжа, но с накладным пирсингом и веснушками, строит рожицы в камеру под музыку.
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