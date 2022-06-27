Горячие конфетки: Мадонна показала фото в объятиях старшей дочери

Мадонна и Лурдес Чикконе-Леон - певица показала редкое фото с дочерью / instagram.com/madonna

63-летняя американская певица и поп-икона Мадонна показала редкий совместный снимок со своим первенцем - 25-летней моделью Лурдес Марией Чикконе-Леон. С ней и остальными своими детьми артистка посетила вечеринку, приуроченную к Месяцу Прайда.

На снимке, которым она поделилась на своей странице в Instagram, мама и дочь позируют, обнявшись, в весьма откровенных нарядах: Мадонна - в кружевном корсете, полосатых мини-шортах, пиджаке и множестве различных украшений, Лурдес - в откровенном топе и мини-юбке.

Несмотря на расслабленную атмосферу на снимке, в подписи к нему певица подняла крайне важную для женщин тему: в США отменили решение Верховного суда по делу Роу против Вэйда, которое послужило прецедентом для законности единоличного принятия женщиной решения о прерывании беременности.

То, что у американских женщин отобрали право самостоятельно распоряжаться собственным телом, возмутило поп-икону. Она сожалеет, что в таком мире придется жить ее дочерям (кроме Лурдес у нее еще трое усыновленных девочек), и миллионам других женщин.

Она призвала всех, кому эта тема небезразлична, бороться за свободу. "Я проснулась от ужасающих новостей о том, что Роу против Вэйда было отменено. Законодательство решило, что мы, женщины, больше не имеем прав на наши тела. Это решение повергло меня и всех женщин этой страны в глубокое отчаяние. Теперь Верховный суд решил, что права женщин больше не являются конституционными правами. На самом деле у нас меньше прав, чем у оружия. Я боюсь за своих дочерей. Я боюсь за всех женщин в Америке. Я просто напугана. Думаю, Бог возложил это на наши плечи прямо сейчас, потому что знал, что мы достаточно сильны, чтобы выдержать этот вес. Достаточно сильны, чтобы бороться! Сильны достаточно, чтобы победить. И так Мы Победим! Мы найдем способ сделать защиту прав на аборт федеральным законом! Дамы, вы готовы бороться?" - заявила Мадонна.

Мадонна и Лурдес Чикконе-Леон - певица показала редкое фото с дочерью / instagram.com/madonna

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Ранее 63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего сына - платье на нем сидело шикарно.

Также поп-икона Мадонна представила общественности своего молодого любовника спустя всего полтора месяца после расставания с 27-летним партнером.

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