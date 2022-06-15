Любит помоложе: Мадонна на прогулке показала нового бойфренда

Мадонна пошла на свидание с фотографом Рикардо Гомесом / instagram.com/madonna

63-летняя Мадонна в конце апреля рассталась со своим 27-летним бойфрендом после трех лет отношений. Однако похоже, что поп-королева времени зря не теряет, и папарацци уже приписывают ей новый роман.

В последнее время певица все чаще выходит в свет с португальским фотографом Рикардо Гомесом, с которым познакомилась в 2019 году, и работала над созданием образа своего сценического альтер-эго Мадам Х.

Гомес, как и ее предыдущий возлюбленный, также значительно моложе певицы. Недавно парочку застали на прогулке по Лос-Анджелесу. Внимание папарацци привлекли не только сами влюбленные, но и их наряды.

Поп-королева придерживается своих последних стилистических решений - на свидание с фотографом она явилась в коротеньких шортиках, колготках в сетку, массивных ботинках и множеством украшений на шее.

На фоне простого наряда Гомеса - футболка-джерси, широкие джинсы и кроссовки, Чикконе выглядела очень ярко и даже вызывающе.

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Ранее на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

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