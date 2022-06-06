63-летнюю Мадонну раскритиковали за постельные фото: "Возможно, тебе нужна помощь"

Мадонну раскритиковали за постельные фото / instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна необычайна талантлива, но во многом заслужила свою славу поп-королевы благодаря эпатажным костюмам и выходкам. Ее музыка, равно как и ее наряды, вызывали восхищение наравне с возмущением.

И певица продолжает следовать этому пути. Многие поклонники считают, что негоже так вести себя даме в почтенном возрасте: 63 года - это вам не шутки!

Другие же принимают ее такой, какая она есть - с кучей пластических операций, в излишне сексуальных нарядах, но все же - королевой поп-музыки.

Недавние снимки Мадонны вновь вызвали бурю возмущения - артистка показала серию фотографий из гостиничного номера, где она в призывных позах лежит на кровати.

Дива, одетая в платье от Versace, чулки, солнцезащитные очки и черные "лубутэны", пожаловалась на сложный джетлаг (плохое самочувствие из-за смены часовых поясов при авиаперелетах - прим. редактора).

Мадонну раскритиковали за постельные фото / instagram.com/madonna

Ожидаемо, в комментариях под фото разгорелся спор о том, уместны ли подобные снимки вообще выставлять на публику. Хэйтеры Мадонны на все голоса критиковали 63-летнюю звезду:

"Хватит Интернета на сегодня".

"Был фанатом на протяжении всей жизни, но... серьезно?"

"Да ради Бога!"

"63 года. Возможно, тебе нужна помощь".

"Ты считаешь, что это искусство? Нет, спасибо, стыдоба. Мне стыдно за тебя, правда".

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Ранее 63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего сына - платье на нем сидело шикарно.

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