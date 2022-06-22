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Слишком много ягодиц: 63-летняя Мадонна смутила фанатов эпатажным кадром

22 июня 2022, 03:22

Четыре десятилетия на сцене, а она все та же.

Мадонна показала ягодицы своим ненавистникам / instagram.com/madonna

Американская певица и поп-икона Мадонна продолжает доказывать всему миру, что правила и условности существуют исключительно для того, чтобы громко и эффектно их нарушать. Чем она и занимается последние сорок лет своей карьеры на сцене.

Все это время ей удается держать своих поклонников в тонусе - Мадонну можно яростной ненавидеть, ей можно поклоняться, как поп-иконе, но не отдавать должное ее смелости просто невозможно.

Новый ролик, который 63-летняя артистка выложила в Сеть, называется "Кто твой папочка?" На нем Чикконе показывает крупным планом свои ягодицы, затянутые в мини-шортики. Также на певице, вероятно, надет корсет, так как на спине видна шнуровка.

В комментариях под видео, все ожидаемо разделились на два лагеря: кто-то видит в Мадонне икону женственности и борьбы с эйджизмом в индустрии шоу-биза и за ее пределами, кто-то продолжает напоминать ей о возрасте и поведении, которое бы ему соответствовало.

Похоже, что именно вторым артистка и показывает свои ягодицы, намекая на то, как сильно ей плевать на мнение хейтеров.

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Ранее 63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего сына - платье на нем сидело шикарно.

Также поп-икона Мадонна представила общественности своего молодого любовника спустя всего полтора месяца после расставания с 27-летним партнером.

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