Юная дочь Фреймут показала свои развлечения с бойфрендом в США

Злата Митчелл, дочь Фреймут / instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает бахвалиться своими отношениями с бойфрендом-иностранцем, которого зовут Оскар. Она выложила в Instagram-stories видео, где они пляшут и поют на концерте известного американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара.

Выступление рэпера состоялось в большом концертном зале в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 17 сентября.

Как призналась Злата, она мечтала попасть на концерт Кендрика с самого детства.

"Сбылась детская мечта", — подписала видео девушка.

Напомним, ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

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