Юная дочь Фреймут показала свои развлечения с бойфрендом в США

Дочь Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, показала, как провела время со своим бойфрендом Оскаром - в США на концерте Кендрика Ламара.
Старшая дочь украинской телеведущей и журналистки Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает бахвалиться своими отношениями с бойфрендом-иностранцем, которого зовут Оскар. Она выложила в Instagram-stories видео, где они пляшут и поют на концерте известного американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара.
Выступление рэпера состоялось в большом концертном зале в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 17 сентября.
Как призналась Злата, она мечтала попасть на концерт Кендрика с самого детства.
"Сбылась детская мечта", — подписала видео девушка.
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