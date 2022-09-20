Юна дочь Фреймут лукаво приоткрыла живот на фото для фанатов / УНИАН и Instagram

Юная, 16-летняя, дочь Ольги Фреймут, Злата Митчелл, продолжает активно вести свою страницу в Instagram во время обучения в США. И иногда выкладывает весьма соблазнительные кадры.

Сейчас девушка выложила свой свежий снимок возле зеркала. Там она позирует в черном укороченном худи и упоительно розовых штанах. Злата волосы распустила (очевидно, для пущего эффекта) и небрежно уложила назад.

Как говорит ее звездная мать, Ольга Фреймут, ее старшая дочь получает очень много критики в адрес своей внешности. Но Злата очень любит себя такой, какой она есть. Фреймут также пытается также этому научиться у дочери и просит не сравнивать их со Златой.

Напомним, ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

Другие новости: