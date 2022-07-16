Российская модель Ирина Шейк оправдалась за употребление военной символики РФ

Ирина Шейк оправдалась за Z-символику / instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали рашистские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

Несмотря на то, что в начале полномасштабной войны модель призывала к миру и даже публиковала контакты организаций, чья деятельность направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам, это использование Z-символики было воспринято крайне отрицательно.

Мировое сообщество всколыхнула эта выходка Шейк, и они призвали мировые бренды разорвать рабочие контракты с моделью-рашисткой.

В связи с этим россиянка поспешила оправдаться за свою опрометчивость. Она опубликовала Instagram-стори, в которой сообщила, что ее предыдущий пост не имеет ничего общего с политикой.

"Иногда салат - это просто салат. Обещаю: в этом нет никаких зашифрованных посланий или политических комментариев. Желаю всем любви", - написала Шейк.

Ирина Шейк оправдалась за Z-символику / instagram.com/irinashayk

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Ранее украинская певица Roxolana рассказала, как ее команда попала под рашистский ракетный обстрел в Виннице. Звукооператор артистки - 25-летний Евгений Коваленко скончался от полученных ранений.

На винницкую трагедию отреагировала певица София Ротару - ранее артистка хранила упорное молчание о военных преступлениях против украинского народа.

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