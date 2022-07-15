София Ротару впервые отреагировала на военные преступления России

София Ротару опубликовала фото российской ракеты / УНИАН

Легенда советской и украинской сцены - певица София Ротару наконец-то обозначила свое отношение к военному вторжению россии в Украину, а также у убийствам мирных жителей, среди которых женщины и дети.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала жуткие кадры ракетного удара по Виннице, где погибли десятки обычных людей.

Ротару также опубликовала фото российской ракеты и эмоджи в виде разбитого сердца.

И хотя певица открыто по-прежнему не называет российскую агрессию своими словами, она явно поддерживает Украину в этой жуткой и жестокой борьбе.

Читайте такжеБабушка оценила: внучка Ротару с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс

Отметим, что ранее в беседе с деятелями украинской культуры телеведущая Наталья Мосейчук подняла щекотливый вопрос - почему некоторых артистов, которые молчат о войне в Украине и бездействуют, делают настоящими чудищами и предают публичному осуждению, а на бездействие других закрывают глаза.

В числе вторых оказалась и легенда советской и украинской сцены - певица София Ротару. Ведущую возмущает, что представители шоу-биза соглашаются с ее положением небожительницы, которой все прощают.