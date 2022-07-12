"Сколько можно это лицемерие проявлять": украинская ведущая набросилась на Софию Ротару

Наталья Мосейчук осудила молчащую о войне Софию Ротару за лицемерие / instagram.com/moseichuk.official, instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская ведущая телеканала 1+1 и ток-шоу Право на владу Наталья Мосейчук провела двойное интервью с украинским музыкальным продюсером Михаилом Ясинским и фронтменом группы Kozak System Иваном Леньо.

В беседе с деятелями украинской культуры Мосейчук подняла щекотливый вопрос - почему некоторых артистов, которые молчат о войне в Украине и бездействуют, делают настоящими чудищами и предают публичному осуждению, а на бездействие других закрывают глаза.

В числе вторых оказалась и легенда советской и украинской сцены - певица София Ротару. Ведущую возмущает, что представители шоу-биза соглашаются с ее положением небожительницы, которой все прощают.

"Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глазом не может взглянуть на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать. И меня это так бесит – люди, собиравшие стадионы, народные артисты УССР, "одна калина за вікном", – а мы не говорим, что эти люди делают во время войны. Нет этих людей. Ну сколько можно это лицемерие проявлять?" - заявила Мосейчук.

Не оставила без внимания ведущая и тот факт, что кроме "патриотичного" поста в Instagram на четвертый день войны, от Ротару ничего не слышно.

"Представляете, что было бы, если бы Софья Михайловна написала письмо Путину. И черт с ним, с Путиным, – Киркорову и Баскову, и сказала: "Вы, придурки, вы на кого рот открываете?!" А наш целый цех молчит. Даже никто не скажет слова", - продолжила распекать Ротару Наталья Мосейчук

Иван Леньо предложил не тратить время и силы на гнев на Народных и Заслуженных. Он считает, что мудрый украинский народ и так видит, кто из кумиров молчит. Для безразличных к своей стране артистов уготовано наказание гораздо хуже публичного порицания - забвение.

"Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры – [трусы - неценз.], ваши кумиры – плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты", - обратился Леньо к слушателям.

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Ранее Наталья Мосейчук рассказала, при каких условиях готова стать следующим президентом Украины после Владимира Александровича Зеленского.

Также стало известно что 58-летняя певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но поддерживает убийства мирных украинцев, призналась в любви России и называет страну-агрессора своей родиной.

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