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Лолита призналась в любви к России и назвала ее родиной

12 июля 2022, 17:18

Милявская считает своей родиной россию и признается ей в любви.

Лолита Милявская
Лолита Милявская и ее любовь к россии
/ Instagram

58-летняя певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но поддерживает убийства мирных уrраинцев российскими солдатами рассказала, что испытывает благодарность к россии за возможности, которые получила от страны для реализации себя как артиста.

Как сообщают российские СМИ, Лолита, у которой мама и дочь жили в Киеве до начала военного вторжения россии, не планирует покидать пределы России, так как считает эту страну родной. Милявская даже поделилась "милым" рассказом. С ней недавно произошел случай: к ней подошла одна женщина и высказала слова благодарности за то, что Лолита не уехала из россии, после того, как та напала на Украину.

"Меня страна всегда обнимала, а страна — это люди", — заявила Лолита Милявская изданию "Телепрограмма".

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Напомним, ранее Милявская опозорилась в аэропорту. Она требовала остановить самолет, чтобы тот подождал ее.

Лолита Лолита Милявская
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