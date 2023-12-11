После новостей про реанимацию: муж Тышкевич впервые рассказал про ее состояние

Валентин Томусяк записал в больнице обращение к поклонникам Екатерины.

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Валентин Томусяк рассказал про состояние Екатерины Тышкевич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич уже много лет страдает от хронических головных болей из-за нарушений биохимии в головном мозге. Пока 29-летняя артистка искала способ победить недуг (обезболивающие просто перестали работать), ее состояние резко ухудшилось.

Супруг Екатерины, актер Валентин Томусяк, сообщил, что неделю назад она попала в реанимацию с сепсисом, и попросил помощи у ее поклонников - донатом или молитвами.

Сегодня Томусяк вышел на связь, чтобы рассказать, как жена себя чувствует. Состояние Тышкевич, которая сейчас находится в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают, как тяжелое. Тем не менее актер старается не терять оптимизма и благодарит всех за поддержку.

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"Я сейчас у двери интенсивной терапии, где в одном из боксов лежит Катя, ожидаем, пока нас впустят, чтобы увидеть ее. Нам пришел счет, поэтому мы уже разбивать банку. Перед тем, как ее разбить, я бы хотел вас всех и каждого отдельно поблагодарить за вашу поддержку, донаты, за каждую копеечку. Некоторые спрашивали, какая еще нужна помощь… Поверьте, каждая ваша молитва, каждое ваше пожелание и даже просто мнение уже является поддержкой и помощью. Это то, что дает силы держаться", - говорит Валентин Томусяк.

Валентин Томусяк рассказал про состояние Екатерины Тышкевич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Ранее молодая жена Виктора Павлика, бизнезвумен Екатерина Репяхова, объяснила, почему вышла замуж за артиста. Из-за разницы в возрасте ее часто упрекают в браке по расчету.

Также украинскую певицу и музыкального продюсера Наталью Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамой. 48-летняя артистка своих детей не имеет, хоть и не единожды заявляла, что готова к материнству.

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