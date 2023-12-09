Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамой

Певица шла с маленькой девочкой в супермаркет на Осокорках.

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Наталья Могилевская появилась с девочкой / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/ nataliya_mogilevskaya

Украинскую певицу Наталью Могилевскую заметили в одном из столичных районов вместе с маленькой девочкой.

И вроде бы ничего необычного в этой ситуации нет, вот только девочка называла артистку "мама".

TikTok-блогер Gopatsa снял видео, как Наташа Могилевская с маленькой девочкой в розовом костюме, заходит в один из столичных супермаркетов.

видео дня

Блогер предполагает, что певица родила до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Могилевская родила! Откуда, вы спросите, такая информация? Я лично видел ее несколько раз с ребенком в одном из магазинов на Оскороках. Мне даже удалось снять видео. А недавно я услышал, что малыш зовет ее мамой. Ребенку с виду два-три года. И судя по этому возрасту можно заключить, что Могилевская, вероятно, родила до полномасштабного вторжения", - предполагает блогер.

На видео - Наталья Могилевская с девочкой:

К слову, в одном из интервью певица делалась, что собирается усыновить ребенка. Не исключено, что она уже совершила задуманное.

Напомним, ранее Могилевская поделилась в видео "до и после" на своей странице в Instagram. Наталья выразила свое восхищение талантом визажиста.

Ранее также Могилевская показала свой дом и как готовится з зиме. По словам Могилевской, она запаслась большим количеством дров. Она также показала печь, на случай, если зимой снова не будет электричества.

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