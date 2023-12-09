'Так люблю деньги': молодая жена Виктора Павлика пояснила, почему вышла замуж за артиста

Катерина Репяхова показала свои растраты и показала, какие у нее долги.

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Катерина Репяхова показала свои расходы/ Фото: instagram.com / repyahovakate

Жена и администратор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова устроила сессию вопросов-ответов для своих новых подписчиков.

Один из вопросов-утверждений был о ее муже. Подписчица написала, что рядом с Виктором Павликом Репяхова выглядит, как дочь рядом с отцом. "Ну это жесть какая, как надо деньги любить", - написала подписчица.

На что Репяхова сделала скрины своих долгов и написала: "Так люблю деньги, что даже сама себе кредит оплачиваю, живу на съемной квартире и работаю на трех работах", - написала она.

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Репяхова показала свои долги / Скриншот Instagram/repyahovakate

Она также показала свой огромный долг в размере почти 700 000 гривен и ежемесячный платеж суммой 21 640 гривен.

Она также призналась, что Виктор Павлик, у которого недавно нашли проблемы с сердцем, не пойдет делать операцию.

По словам Репяховой, артиста ничего не беспокоит, поэтому он не собирается ничего делать.

Напомним, ранее Репяхова сообщила, что артист "ходит под риском внезапной смерти" - у него обнаружился врожденный порок сердца. Один из клапанов мужчины перестал функционировать, и ему потребовалась замена.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась жизненным моментом со своими фанатами. На фото, которое она опубликовала, видно яркий след от укуса на ее руке. По словам Екатерины, этот след - результат реакции ее маленького сына, который стал категорически отказываться ходить самостоятельно и обиделся на отказ мамы взять его на руки.

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