Больше нет сил: жена Виктора Павлика в слезах показала свое материнство

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показалась вся с слезах.
На своей странице в Instagram, она показала фото, где отчетливо виден укус на руке.
"Сколько нужно иметь сил, терпения, мудрости, чтобы просто быть мамой..." - написала Репяхова. Очевидно, что ее укусил их общий с Виктором Павликом ребенок - Миша.
По ее словам, малыш категорически отказывается ходить сам, а она уже не в силах его носить. Видимо, малыш разозлился на маму от того, что та не берет его на ручки, и спровоцировал болезненную ситуацию.
"Сейчас я также буду плакать", - написала она.
Она также показала фото, на котором плачет. "У других смотришь - идеальные дети...", - написала Репяхова, признавшись, что она "в шоке (неценз. - авт)".
Напомним, ранее Виктор Павлик прокатил жену с ветерком по закрытому для гражданских Южному мосту в Киеве, а она снимала это на видео.
Это стало возможным благодаря спецпропуску артиста, который был выдан ему для помощи ВСУ - документ позволяет передвигаться в комендантский час и по закрытым территориям.
Ранее Репяхова рассказала, что недовольна асимметрией верхней губы, которая стала заметна после ее недавней ринопластики. Для коррекции формы она решила увеличить себе губы.
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