Екатерина Тышкевич в реанимации: коллега актрисы раскрыла подробности

Ольга Сумская рассказала о местонахождении тяжело больной артистки.

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Ольга Сумская рассказала про госпитализацию Екатерины Тышкевич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/kateryna__tyshkevych

29-летняя украинская актриса Екатерина Тышкевич летом 2022 года рассказала, что страдает хронической головной болью уже около восьми лет. С тех пор артистка узнала, что вероятной причиной ее страданий является нарушение биохимии головного мозга, которое, вероятно, возникло в следствие родовой травмы.

Впрочем, даже имея на руках диагноз, пойти на поправку Кате не удалось - вчера ее муж, актер Валентин Томусяк, сообщил, что 7 дней назад она попала в реанимацию с сепсисом, и сейчас врачи борются за ее жизнь.

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская, в комментарии для Oboz.ua сообщила, что на помощь Тышкевич за сутки собрано около 300 тыс. гривен. "Я узнала об ухудшении состояния от актера Артемия Егорова – во время спектакля, который мы играли в Запорожье. Перепостила сообщение в Facebook и Instagram. Знаю, что в течение этих часов, что стало известно о такой беде с Катей, собрали более 300 тысяч. Люди реагируют, отзываются, спасибо за такое неравнодушие!" - говорит она.

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Также Сумская раскрыла, где именно сейчас находится Тышкевич. Она отмечает, что Томусяк пока на связь не выходит, но оно и не удивительно, учитывая резонанс, который произвела новость о госпитализации Кати.

"Актер Валентин Томусяк, муж Кати, пока не отвечает на телефон. Его завалили, видимо, сообщениями. С Катей я последний раз общалась полгода назад, когда у нее были проблемы с головными болями. По ее словам, она лечилась и будто успешно шла на поправку. А что произошло сейчас, пока никто не знает точно. Мы все молимся за ее здоровье. Молимся за Катю, нашу девочку. Катя находится в одной из больниц Одессы", - рассказала Ольга.

Ранее молодая жена Виктора Павлика, бизнезвумен Екатерина Репяхова, объяснила, почему вышла замуж за артиста. Из-за разницы в возрасте ее часто упрекают в браке по расчету.

Также украинскую певицу и музыкального продюсера Наталью Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамой. 48-летняя артистка своих детей не имеет, хоть и не единожды заявляла, что готова к материнству.

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