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"Пью, гуляю": Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары"

Анна Подгорная
16 января 2024, 11:40
Алексей Потапенко старается с юмором реагировать на критику общественности.
Потап
Потап ответил на упрек в "зашкварах" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап внимательно следит за музыкальными событиями в стране. В своем блоге в Instagram он рассказал, кого видит фаворитом Национального отбора на Евровидение-2024.

Так артист выразил поддержку молодой украинской группе Ziferblat, отметив, что конкурсная песня и стиль коллектива пришелся ему по душе. В феврале музыканты будут соревноваться с 10 другими конкурсантами за право представить Украину на Евровидении в мае.

Меж тем профессиональная деятельность самого Потапа, так же как и несколько непопулярных решений продюсера вроде регулярных заграничных командировок, по-прежнему вызывают у общественности негативные чувства. В комментариях к новому посту Потапенко один из подписчиков оставил ему гневный комментарий: "Алексей Потапенко, вы так зашкварились, что я даже не знаю, что вас спасет".

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Продюсер, который часто вступает в диалог с подписчиками, ответил на это замечание цитатой из украинской народной песни: "Сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю". Остроумие артиста не нашло большой поддержки у читателей.

Потап
Потап ответил на упрек в "зашкварах" / instagram.com/realpotap

Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

После этого Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

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