Мария Бурмака показала единственную дочь, которая "трепала ей нервы"

Ярина появилась на свет в браке артистки с продюсером Дмитрием Небесийчуком.

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Дочь Марии Бурмаки - Бурмака показала, как выглядит ее дочь Ярина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mariaburmaka

Украинская певица Мария Бурмака практически не говорит про свою единственную дочь - такое обещание она когда-то дала 28-летней Ярине. "Детям известных людей живется непросто: они всегда на виду, независимо от своего желания. Это ранит", - призналась артистка в интервью для Oboz.ua.

Однако на этот раз Бурмака сделала небольшое исключение из правила, и не только рассказала про отношения с Яриной, но и показала фотографии с ней. Звезда установила с наследницей близкий контакт, хотя путь к этому для них был тернистым.

"В свое время нервы она мне потрепала сильно. И всякое бывает в наших отношениях до сих пор. Но самое главное, что она мне очень близка. А то, как внешне себя выражает - татуировки и прочее - это не проблема. Она хороший человек. И я всегда ее во всем буду поддерживать. Я не та мама, которая скажет: это был твой выбор - выгребай теперь сама. Своему ребенку буду помогать всегда. И так же - быть на его стороне. Даже если ошибется, то все равно будет отдельно весь мир и отдельно - мама, которая за тебя. Так учила меня моя мама", - признается Мария Бурмака.

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Ярина, которая взяла фамилию отца и всячески избегает публичности, сейчас находится в поиске себя. Звездная мама ее в этом не торопит, ведь ее главное желание уже свершилось - ее дочь выросла порядочным и хорошим человеком.

"Сейчас Ярина активно ищет себя. И музыкой занимается, и имеет в Instagram магазин винтажных вещей. Что-то у нее получается, что-то - нет, но справляется. Возможно мне хотелось бы, чтобы она выбрала какой-то другой путь в жизни. Но это ее судьба, какое я имею право навязывать свое видение? В главных вещах она меня не разочаровывает. Порядочный, добрый человек", - рассказывает певица.

Дочь Марии Бурмаки - Бурмака показала, как выглядит ее дочь Ярина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mariaburmaka

Кто такая Мария Бурмака? Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

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