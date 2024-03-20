Это очень больно: Катерина Тышкевич показала последствия сепсиса на теле

Катерина Тышкевич продолжает бороться с последствиями своей тяжелой госпитализации.

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Катерина Тышкевич боролась за жизнь несколько месяцев назад / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в начале декабря попала в реанимацию с сепсисом - во время лечения хронической головной боли, которая преследует звезду сериалов более восьми лет, показала последствия той опасной госпитализации.

На своей странице в Instagram, актриса разместила видео из кабинета косметолога. К врачу актриса обратилась, чтобы с помощью процедур устранить последствия хирургического вмешательства.

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года. видео дня

Катерина Тышкевич показала рубцы на теле / Скриншот Instagram/kateryna__tyshkevych

"Сегодня впервые проходила лазер и инъекции в руке. Чтобы хоть немного убрать последствия операции после сепсиса. Саму жесть выкладывать не буду, но это очень больно", - написала Тишкевич.

Отметим, что Тышкевич страдает несколько лет от сильной головной боли, с которой не могут справиться врачи. Недавно она сообщила, что якобы приблизились к диагнозу.

Один из диагнозов актрисы - хроническое соматоформное болевое расстройство. "Или проще: стойкая хроническая головная боль напряжения. Одна из причин возникновения – глубокая эмоциональная травма + индивидуальные физиологические особенности", – рассказала Катерина.

10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

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