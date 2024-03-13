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Актриса Катерина Тышкевич назвала диагноз, который мучает ее много лет

Алена Кюпели
13 марта 2024, 19:16
Украинская актриса Катерина Тышкевич тяжело болеет долгое время, но у нее есть хорошие новости.
Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич наконец может / коллаж: Гларед, фото: скриншот YouTube, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в начале декабря попала в реанимацию с сепсисом - во время лечения хронической головной боли, которая преследует звезду сериалов более восьми лет, поделилась хорошими новостями со своими поклонниками.

На своей странице в Instagram, звезда рассказала, что у нее уже есть вероятный диагноз, который вызывает непроходящую и мучительную головную боль. Кроме того, она рассказала, что ей немного легче.

"Мне кажется, что есть небольшая положительная динамика по голове. Очень шаткая. Но стало меньше дней, когда сильно болит. Чаще держится на уровне напряжения или дискомфорта. Но постоянное чувство пока есть", – рассказала актриса.

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Катерина Тышвевич обрадовала поклонников
Катерина Тышвевич обрадовала поклонников / Скриншот Instagram

Один из диагнозов актрисы - хроническое соматоформное болевое расстройство. "Или проще: стойкая хроническая головная боль напряжения. Одна из причин возникновения – глубокая эмоциональная травма + индивидуальные физиологические особенности", – рассказала Катерина.

Артистка наконец-то может получить дизноз и лечение
Артистка наконец-то может получить дизноз и лечение / Скришнот Instagram

Напомним, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала фолловерам, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни. На своей странице в Instagram 29-летняя артистка поделилась, что начала консультироваться со специалистами из Центра головной боли (штат Техас, США), которые заметили у нее проблемы с межпозвонковыми дисками.

10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

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