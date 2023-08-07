Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

Бурмака призналась, что сперва сомневалась, стоит ли давать шанс этим отношениям.

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Мария Бурмака рассказала про роман с молодым программистом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mariaburmaka

Украинская певица, Народная артистка Украины Мария Бурмака скрывает подробности своей личной жизни. Известно, что сейчас она состоит в отношениях, однако она наотрез отказывается назвать хоть имя таинственного избранника.

Впрочем, в своем недавнем интервью для канала "Балючі теми" она рассказала про свой пятилетный роман с мужчиной, который был младше нее на 10 лет. "Мы вместе жили около пяти лет, и это были очень веселые отношения", - отмечает артистка.

По словам Бурмаки мужчина по имени Виктор начал за ней ухаживать, но она долго отказывала ему во внимании. Затем он приехал к ней в качестве программиста, и тогда певица смогла разглядеть его получше. "Он пришел, а я смотрю на него и думаю: "Боже, какой красивый". Ресницы, глаза, кудрявые волосы. Такой очень внешне яркий был. Влюбилась очень быстро, начали вместе жить", - вспоминает она.

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Мужчина переехал к певице после того, как она травмировалась на съемках: "Я на съемке каталась на коньках, упала и сломала плечо. Он приехал в травмпункт, у меня рука с гипсом, я не могу расшнуровать себе все. Он привез меня домой, шнурочки расшнуровал, и потом как-то так случилось, что он и остался".

Мария Бурмака не стала уточнять, по какой причине закончился ее роман с Виктором. Однако вполне очевидно, что бывшие возлюбленные расстались на мажорной ноте - артистка отмечает, что он всегда был надежным, и она может обратиться к нему за помощью даже сейчас.

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