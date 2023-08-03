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С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

Анна Подгорная
3 августа 2023, 16:56 обновлено 3 августа, 16:56
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По словам росСМИ, тучи над семьей Меладзе-младшего стали сгущаться с прошлого года.
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева
Меладзе и Джанабаева - кто кого бросил, причина развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе с 2004 года, официально - с 2014. Их пару всегда окружало множество сплетен, ведь минимум 10 лет от общего срока их отношений Альбина была любовницей женатого Валерия.

Сейчас СМИ распространяют новость о том, что их брак дал трещину: Меладзе уже готов отправится в свободное плавание, а Джанабаева, мать троих его детей, всеми силами старается удержать супруга.

В прессе страны-оккупанты появился слух о том, что же могло стать причиной разрыва, и кто именно стал его инициатором.

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Так сообщается, что размолвки в паре стали появляться с началом полномасштабной войны в Украине. Валерий, которого многое связывает с нашей страной, робко и не всегда удачно пытается встать на сторону украинцев, из-за чего покинул рф, Альбина - требует возвращения и публичной поддержки страны-оккупанта.

Это, и тот факт, что Джанабаева стала переходить границы и настойчиво "пилить" супруга за все его проколы, и стало для Меладзе предлогом выставить благоверную за дверь с вещами.

Ранее Positiff высказался про недавнюю свадьбу Дорофеевой - близкий друг певицы рассказал, как ее изменили отношения с ресторатором Мишей Кацуриным.

Также удивил поклонников Андрей Данилко, который рассказал про свою любовь и бабочек в животе. Правда, музыкант намекнул, что сейчас все же не состоит в отношениях.

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