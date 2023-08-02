Близкий друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным

Бурный роман и неожиданная свадьба Додо все еще активно обсуждается в светских кругах.

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Positiff рассказал, как роман с Кацуриным изменил Дорофееву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Уже месяц бушуют страсти вокруг тайной свадьбы певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина - одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса подкинула поклонникам настоящую "бомбу".

Впрочем, для близкого окружения молодоженов их бракосочетание не стало сюрпризом. По крайней мере для друзей Додо. Ее близкий друг и бывший коллега Алексей 'Positiff' Завгородний рассказал в интервью Славе Демину про перемены, которые произошли в Наде после того, как она закрутила роман с Кацуриным.

Позитив рассказал, что новые отношения, на его взгляд, сделали артистку лучше. По крайней мере первый год, который Кацурин и Дорофеева провели вместе, сделали ее более открытой для мира, считает музыкант.

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Завгородний подчеркивает: "Скажу точно, что она стала более открытой. Передо мной точно. Больше идет на контакт. Главное, что она счастлива. И это ощущается полностью. Она не парится, у нее нет проблем".

Ранее бывший муж Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина, и рассказал, как они общаются после развода.

Также Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным - недоброжелатели преследуют их с того момента, как общественности стало известно про их роман.

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