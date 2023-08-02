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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева разводятся - СМИ

Анна Подгорная
2 августа 2023, 12:01 обновлено 2 августа, 12:01
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В светских кругах судачат, что брак Меладзе и экс-ВиаГры давно трещит по швам.
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе на грани развода с Альбиной Джанабаевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Братья Меладзе сейчас, похоже, переживают не лучшие времена: в светских кругах упорно распространяются слухи, что Константин развелся с Верой Брежневой, которая обчистила его как липку, а теперь тучи нависли и над браком Валерия с Альбиной Джанабаевой.

РосСМИ сообщают, что кризис в отношениях пары длится уже достаточно долго, дескать Валерий Меладзе всеми силами старается вырваться из этого союза, но цепкие пальчики Альбины крепко держат его за все мягкие места.

Впрочем, в безграничную любовь Джанабаевой к певцу тоже не верят: про пару сплетничают, что бывшая "ВиаГра" в первую очередь печется о своем благосостоянии, ведь она полностью зависит от Валерия, в отличие от Брежневой, которая имеет самостоятельную и успешную карьеру независимо от Константина Меладзе.

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"У Веры были гастроли и независимо от Меладзе. А Джанабаева - кто она такая? У нее сольная карьера есть или клипы? Просто бывшая солистка "ВИА Гры". И только за счет Валерия держится в этой жизни", - заявляет продюсер Леонид Дзюник (Smash!!, Тату, Филипп Киркоров и пр.).

Сколько еще Джанабаевой удастся "удерживать" Меладзе - этот вопрос остается открытым. Слухи про развод звездная пара комментировать не торопится.

Напомним, в начале 2023 года Валерий Меладзе попал в переплет из-за корпоратива в Дубае, на котором он на камеру сказал :"Героям слава!" Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала.

Также она стала фигуранткой очередного интервью Ирины, бывшей жены Валерия. Та накинулась на экс-ВиаГру из-за его измен, и обвинила певицу в корысти.

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