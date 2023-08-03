Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится: 5 редких фактов про его брак

18 лет вместе, трое детей и яркая карьера на двоих - Джастин Трюдо и Софи Грегуар закрыли огромную главу в своей личной и социальной жизни.

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Джастин Трюдо и Софи Грегуар разводятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sophiegregoiretrudeau, ua.depositphotos.com

2 августа 2023 года 23-ий премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что он и его супруга, общественная деятельница Софи Грегуар-Трюдо, разводятся через 18 лет брака. Официальное заявление появилось на его странице в Instagram.

"Софи и я хотим поделиться с вами новостью о том, что мы, после долгих содержательных и сложных бесед, приняли решение расстаться. Мы остаемся в близких семейных отношениях с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить. Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь. Спасибо", - написал Трюдо.

В официальном комментарии представителя премьер-министра для журнала People сообщается, что пара уже подписала соглашение о раздельном проживании. "Они работали над тем, чтобы все юридические и этические шаги в отношении их решения о расставании были предприняты, и будут продолжать двигаться в этом направлении в будущем", - сообщает пресс-служба.

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Главред раскроет любопытные факты про любимую пару Канады.

1. Софи и Джастин познакомились, когда были еще детьми. Она была одноклассницей младшего брата будущего премьер-министра Мишеля, и часто бывала в их доме. В 2005 году, когда Трюдо и Грегуар официально стали мужем и женой, женщина призналась изданию Maclean's, что была влюблена в будущего избранника с детства.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар в юности / instagram.com/sophiegregoiretrudeau

2. После детства, проведенного вместе, Софи и Джастин встретились лишь в июне 2003 году, когда ему было 32, а ей - 28. Она написала ему на электронную почту, но он проигнорировал ее, ведь не хотел ничего серьезного. Однако будущие супруги продолжали сталкиваться на светских мероприятиях, пока Трюдо не осознал, что хочет быть с Грегуар. Софи стала изображать недотрогу, но все же со временем сдалась. Их первое свидание прошло сперва в ресторанчике афганской кухне, затем - в караоке-баре, где пара пела песни The Beatles и Элтона Джона.

3. В октябре 2004 года состоялась помолвка Грегуар и Трюдо. А в мае 2005 года - свадьба. Это была небольшая церемония для семьи и друзей, потому что молодожены не хотели устраивать огромный светский раут. Все ограничилось традиционным католическим венчанием в церкви Сент-Мадлен-д'Утремон в Монреале, и ужином, на котором, к слову, по желанию невесты, не было свадебного торта. Софи отметила, что это громоздкое чудище, как правило, на свадьбах никто не ест, а заказывать торт, просто чтобы сделать красивое фото, она не захотела. Вместо этого на праздничном ужине подавали различные порционные десерты, чай и кофе.

4. У Трюдо и Грегуар трое детей: сын Ксавье Джеймс Трюдо (род. 18 октября 2007), дочь Элла-Грейс Маргарет Трюдо (род. 5 февраля 2009) и сын Адриан Грегуар Трюдо (род. 28 февраля 2014). Софи - единственный ребенок в семье, и сперва не планировала становиться многодетной мамой, но Джастин убедил ее в том, чтобы завести большую семью.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар с детьми / instagram.com/sophiegregoiretrudeau

5. Софи Грегуар никогда не была официально оформлена, как первая леди Канады, что давало ей больше свободы в своей деятельности. Она не приступала к официальным обязанностям, но исправно исполняла их, если того требовал протокол. В остальных случаях, она предпочитала быть просто "супругой премьер-министра", а не первой леди. Дело в приватности: Трюдо всегда старался разграничить дом и работу, так как убежден, что его обязанности должен выполнять он, если уж он выбрал путь политика, а не его семья.

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