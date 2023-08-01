'Знакомьтесь, Марсель': Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына

Телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, как проходят первые дни дома.

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Тимур Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал в эксклюзивном интервью изданию Viva об усыновлении своего младшего сына, а также рассекретил его имя и в целом поведал о том, с чем пришлось столкнуться семье на пути к сыну.

По словам Тимура, их сынок появился на свет на Житомирщине раньше времени и весил всего 1 килограмм 400 грамм. Его состояние было настолько тяжелым, что малыш пережил операцию и прожил первые четыре месяца в палате интенсивной терапии. А потом его перевели в детский дом, где Марсель уже встретился с приемными родителями - Инной и Тимуром.

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По словам ведущего, биологические дети - Мия и Марко не могли дождаться, когда же новый братик появится в семье.

"Когда мы с женой пошли на первое занятие на курсы для усыновителей, они уже тогда прыгали от радости, ожидая, что мы вечером приедем с ребенком. Пришлось объяснять, что так быстро не происходит. И когда в начале июня впервые приехали к Марселю, в этот день бабушка осталась дома с Марком и Мией, мы сбросили им фотографии, видео. Дети и тогда ждали, что мы сразу с ним вернемся. Они даже поругались между собой, решая, с кем будет спать братик", - рассказывает он.

Путь к Марселю был не простой / Фото Viva

Мирошниченко поведал, в каких странных условиях вынуждены выживать дети, которые живут в детских домах. Они не знают, что такое объятия, они на сон закачивают себя сами.

Инна и Тимур Мирошниченко и их трое детей / Фото Viva

"Для Марселя такая жизнь совершенно новая. Например, в первые дни, когда не мог заснуть, Инна пыталась его укачать, а он сопротивлялся, потому что не привык к такому. Не привык, что его обнимают – не понимал, что это. Он сам себя закачивал, потому что так поступали все детки в детдоме", - добавляет он.

Марсель со своей мамой - Инной Мирошниченко / Фото Viva

По словам ведущего, малыш ест непрестанно. Это реакция на стресс. "К примеру, он поел с детьми, потом Инна себе что-то отдельно подогревает, он подходит и с ней снова хочет есть. Не пропускает никакого приема пищи. Но постепенно со временем успокаивается и пристраивается к своей новой жизни", - рассказывает ведущий.

Теперь вся семья в сборе / Фото Viva

Тимур также добавляет, что сынок неразборчив в плане еды – очень любит гречку, всевозможные супчики. "Даже Марко, который ел только хлеб с сыром, теперь смотрит на Марселя и тоже хочет есть суп", - рассказывает теперь уже многодетный папа.

Напомним, ранее стало известно о том, что пара селебрити Инна и Тимур Мирошниченко, которые долгое время работали над тем, чтобы усыновить малыша, наконец-то воссоединились со своим приемным сыном.

Тимур и Инна Мирошниченко продолжают осторожно знакомить поклонников с ребенком, которого так долго искали их сердца.

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