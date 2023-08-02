Фото попало в сеть: Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности

Певица Альбина Джанабаева появилась в платье, которое подчеркнуло ее округлые формы.

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева спели вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российскую певицу Альбину Джанабаеву и жену певца Валерия Меладзе, который попал в скандал, ответив на фразу "Слава Украине", заподозрили в беременности.

В частности, на своей странице в Instagram, певица поделилась кадрами, где виден ее округлившийся живот.

44-летняя певица выступила на празднике, где она являлась "сюрпризом" для гостей вместе со своим мужем Валерием Меладзе. Наряд из легкой струящейся ткани не совсем удачно подчеркнул изменения в фигуре артистки. На фото - она выглядит округлившейся.

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Комментаторы не упустили возможности отметить это и принялись поздравлять артистку с беременностью.

Комментаторы поздравили Джанабаеву с беременностью / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

Комментаторы поздравили Джанабаеву с беременностью / Скриншот Instagram/albinadzhanabaeva

На фото - Джанабаева и Меладзе спели вместе:

Альбина Джанабаева давно не пела на публике / Instagram/albinadzanabaeva

Ранее стало известно что украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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