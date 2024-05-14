"Встретимся и выясним": Позитив сделал громкое заявление о Потапе

Позитив рассказал, что не понимает, почему Потап заблокировал его в соцсетях.

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Позитив обьяснил, какие у него сейчас отношения с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/, instagram.com/positiff/

Популярный украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) высказался об отношениях с рэпером Потапом, который уже длительное время находится за границей.

Позитив начал сотрудничать с Потапом с 13 лет и до полномасштабного вторжения РФ в Украину артисты были в близких дружеских отношениях. Но сейчас они никак не поддерживают общение, а рэпер так вообще заблокировал Алексея в своих соцсетях.

Как рассказал артист в программе "Люкс ФМ", он совсем не следит за скандалами, в которые попадает Потап.

"Меня заблокировал Потап в соцсетях, и я не вижу, что он делает", - заявил Алексей.

Также Позитив признался, что не понимает, почему рэпер так поступил с ним и планирует выяснить причину встречи.

"Как встретимся, увидимся, то выясним", - сказал певец.

Смотрите видео, в котором Позитив высказался о Потапе:

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Отметим, певец Позитив расставил все точки над "и" в дружбе с шоуменом Потапом, который в последнее время все чаще попадет в разные скандалы. Также певец не смолчал и о супруге Потапа Насте Каменских.

А также Анна Андрийчук - бывшая жена Позитива, вышла замуж во второй раз. К тому же это косвенно подтвердили украинские знаменитости, которые засыпали ее поздравлениями - Юрий Горбунов, Марта Адамчук и даже Потап, которого Андрийчук считает своим братом.

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