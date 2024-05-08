Больше не прячутся: возлюбленная Позитива показала милое сэлфи с артистом

Юлия Сахневич с большим удовольствием делится свежими фото с Завгородним.

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Позитив личная жизнь - девушка Позитива показала сэлфи с ним / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний более трех лет скрывал свой роман с танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич. Вероятно, пара сблизилась после совместных съемок в проекте "Танцы со звездами".

Позитив боялся раскрыть личность возлюбленной, хотя и говорил в своих интервью, что рядом с ним женщина, которую он бы хотел назвать своей женой и матерью своих будущих детей. Молчать про свои новые отношения артиста мотивировал неудачный опыт прошлых - семейная жизнь в его первом браке была у всех на виду, что привело к разводу.

Однако в конце апреля Сахневич и Завгородний решили, что готовы заявить о своей любви всему мира. Теперь танцовщица без страха публикует милые фото с музыкантом.

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Так недавно Юлия в своем блоге в Instagram показала нежное сэлфи с возлюбленным. В кадре пара позирует в лифте: Позитив целует девушку в голову, пока она делает фото.

Позитив личная жизнь - девушка Позитива показала сэлфи с ним / instagram.com/juli_sakhnevych

Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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