Сын неизлечимо болен: известный украинский комик поделился своей историей

Владимир Жогло поделился семейной историей, а также рассказал, как определил диагноз сына.

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Комик Жогло поделился семейной драмой / Коллаж Главред, фото Instagram/ zhohlovolodymyr

Украинский комедийный актер и шоумен Владимир Жогло поделился их семейной историей.

Как рассказал он Славе Демину в интервью, они с женой воспитывают особенного ребенка. По словам шоумена, их сын болеет аутизмом. По словам артиста, диагноз пока не подтвержден, однако сомнений на этот счет у Владимира и его жены Ирины нет.

"У меня особенный ребенок. Он требует внимания. Он требует особого отношения к себе. Соответственно, моя жена не может куда-то пойти работать. Она больше проводит с ним время. Я никогда нигде об этом не говорил. Нам еще конкретно диагноз "аутизм" не поставили. Мы ждем формально четырех лет. До четырех лет могут быть какие-то изменения в психике ребенка, но мы уже ясно понимаем, что...", - признался шоумен.

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Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

По словам артиста, он не хочет, чтобы им ставили диагноз заранее. Более того, он добавляет, что нигде еще не говорил о болезни ребенка.

"Я не хочу, чтобы нам ставили диагноз раньше, потому что люди очень циничны. Мне безразлично, а моей жене будет неприятно, если будут говорить: "Ага, сделал ребенку инвалидность". Моей жене было бы это очень больно", - добавил он.

Жогло также рассказал, что заметил необычное поведение у своего малыша и обратил на него внимание не случайно. Артист говорит, что его кум также воспитывает особенного малыша.

"Мы начали понимать что-то не так немного раньше, чем в полтора года. У кума сын тоже имеет аутизм. Я понимал, какие есть основные моменты, на которые надо обратить внимание, что это уже проявление аутизма. Это отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, они сосредотачиваются на чем-то одном, не отзываются на имя, не реагируют на резкие звуки", - отметил артист.

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Напомним, ранее Слава Демин впервые со времен расставания с женой Ксенией, подтвердил, что больше не одинок. Он опубликовал фото с возлюбленной с подписью: "Когда клево".

Ранее также украинская певица Алена Омаргалиева поделилась в интервью о личной потере. Как рассказала она в интервью Славе Демину, прошлым летом у артистки случился выкидыш. По ее словам, она подхватила вирус на ранних сроках беременности.

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