"Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму

Украинский певец и ведущий Коля Серга, который служит в ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов на передовой, рассказал, как относится к сбежавшему в США хореографу Владу Яме.
Серга отметил для Ukraine World News, что совсем не интересуется жизнью Ямы, хотя несколько фотографий хореографа он видел в соцсетях. А также ведущий отметил, что не будет результата от попыток достучаться к беглецу.
"Не знаю, что он делает. Видел фото, на котором он у мусорника с каким-то чемоданом. Кажется, что-то такое было. Я ничего о нем не знаю. Он не столь интересный персонаж, чтобы обращаться к его аудитории. Потому что ты не понимаешь, кто его аудитория. Чтобы что? Сказать "эй, козел"? Зачем?", - сказал Серга.
Смотрите видео, где Коля Серга высказался о Владе Яме:
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, недавно телеведущий Андрей Бедняков жестко потроллил хореографа Влада Яму. Бедняков показал свой архивный cнимок, который тоже был сделан много лет назад на популярном курорте в США.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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