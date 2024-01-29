Телеведущий Бедняков жестко потроллил беглеца Влада Яму архивным фото из Майами

Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков жестко потроллил хореографа Влада Яму, который с самого начала вторжения страны-агрессора РФ в Украину живет в Майами, штат Флорида, США. Фото шоумен разместил в своих InstaStories.
Бедняков показал свой архивный cнимок, который тоже был сделан много лет назад на популярном курорте в США.
Так, на снимке шоумен позирует на террасе одного из гостиничных номеров в Майами, а перед ним открывается панорама всего города. И он со счастливой улыбкой позирует фотографу.
Как говорит Бедняков, фото было сделано 12 лет назад во время съемок одного из первых выпусков популярного тревел-шоу "Орел и Решка".
"Фейсбук напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой", ‒ пошутил шоумен.
Напомним, ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы. Она прокомментировала будущую востребованность коллеги по "Танцях з зірками" на украинском телевидении.
Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.
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