Когда Влад Яма вернется в украину - коллега хореографа раскрыл секрет

Евгений Кот высказался о том, что думает про решение танцора выехать из страны, пока та страдает от войны со страной-агрессором.

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Евгений Кот раскрыл планы Влада Ямы про возвращения из США в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/kot_jenya

Украинский танцор, хореограф и шоумен Влад Яма во время полномасштабной войны покинул Украину, и осел с семьей в США. Многие критикуют артиста за малодушие, к тому же вызывает сомнение законность его пересечения границы в условиях военного времени.

Однако, вопреки хейту, Яма старается заниматься волонтерством на пользу украинских защитников и сограждан, которые пострадали от военной агрессии страны-оккупанта. Кроме того хореограф уже планирует свое возвращение в Украину.

Об этом рассказал его коллега по шоу "Танці з зірками", танцор и хореограф Евгений Кот, в интервью для Oboz.ua. По его словам Влад Яма хочет приехать в Киев, когда война закончится. Более того - он верит, что сможет жить прежней, довоенной жизнью, со всеми бонусами и преимуществами телезвезды.

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"Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда война закончится, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как раньше. Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве", - говорит Кот.

Сам Евгений, который остался в Украине, так как убежден, что тут публичные личности приносят больше пользы своей стране, решение Влада Ямы выехать не одобряет. "Влад не "отстреливает" совсем произошедшего, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам – то этого достаточно. Однажды он публично признался, что опасается за свою семью. Это не проблема: оставляй их там, а сам домой – что-то серьезное делать для победы", - заявляет танцор.

Ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы. Она прокомментировала будущую востребованность коллеги по "Танцях з зірками" на украинском телевидении.

Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.

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