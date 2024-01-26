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"Показать сознательность": Коля Серга жестко высказался о мобилизации блогеров

Дмитрий Видоменко
26 января 2024, 12:59
Певец Коля Серга объяснил свою позицию по мобилизации украинских медийных лиц, оказывающих значительное влияние в соцсетях.
Серга, мобилизация
По словам Коли Серги, блогеры не должны стать исключением в плане мобилизации / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец и шоумен Коля Серга, который с самого начала полномасштабного военного вторжения РФ защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал, что позитивно относится к идее мобилизации известных блогеров в войска. Об этом он рассказал в интервью для портала "24 канал".

По словам артиста, блогеры не должны стать исключением, поэтому наравне с другими должны становиться на военный учет и четко проявлять свою гражданскую позицию.

"Они могут милитаризироваться, подключаться к украинскому сопротивлению не только частью своего времени, а, как и все, кто привлечен к обороне, включаться по полной. Блогеры могли бы пойти встать на учет, показать свое сознательность. Если им повестка придет, то пройти на КМБ и ждать распределения", – Серга.

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В качестве примера он привел известного блогера и стримера Михаила Лебигу, который часто в Сети делает сборы на нужды украинской армии. Так, Коля уверен, что хоть блогер и оказывает мощное влияние в соцсетях, однако может делать больше.

"Я уверен, что должность, которую будет занимать тот же Лебига, будет связана с медийной, информационной борьбой, которая очень важна и от эффективности которой многое зависит на фронте. Поэтому я полностью уверен, что он будет мобилизован на эту должность, как и его коллеги. И они будут работать 24/7 на армию, и это уже очень важно", - подытожил артист.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

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