"Показать сознательность": Коля Серга жестко высказался о мобилизации блогеров

Известный украинский поп-певец и шоумен Коля Серга, который с самого начала полномасштабного военного вторжения РФ защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал, что позитивно относится к идее мобилизации известных блогеров в войска. Об этом он рассказал в интервью для портала "24 канал".
По словам артиста, блогеры не должны стать исключением, поэтому наравне с другими должны становиться на военный учет и четко проявлять свою гражданскую позицию.
"Они могут милитаризироваться, подключаться к украинскому сопротивлению не только частью своего времени, а, как и все, кто привлечен к обороне, включаться по полной. Блогеры могли бы пойти встать на учет, показать свое сознательность. Если им повестка придет, то пройти на КМБ и ждать распределения", – Серга.
В качестве примера он привел известного блогера и стримера Михаила Лебигу, который часто в Сети делает сборы на нужды украинской армии. Так, Коля уверен, что хоть блогер и оказывает мощное влияние в соцсетях, однако может делать больше.
"Я уверен, что должность, которую будет занимать тот же Лебига, будет связана с медийной, информационной борьбой, которая очень важна и от эффективности которой многое зависит на фронте. Поэтому я полностью уверен, что он будет мобилизован на эту должность, как и его коллеги. И они будут работать 24/7 на армию, и это уже очень важно", - подытожил артист.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.
При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.
Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
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