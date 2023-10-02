Коля Серга шокировал признанием, что его брат воюет на стороне России

У музыканта родственники по всей России, но он предпочитает с ними не общаться.

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Серга признался, что его брат оккупант / Коллаг Главред, фото скриншот YouTube, Москва 24

Известный музыкант и боец ВСУ Коля Серга признался, что у него есть родственники в России, от которых он отказался. Среди них даже есть двоюродный брат, который служит на стороне оккупанта.

Об этом музыкант рассказал в интерьвью Андриане Кучер.

Он уточнил, что родственники поддерживают режим Кремля, поэтому с ними он не общается. Родная сестра его матери живет в России вместе с семьей и детьми. Он хорошо помнит родню, ведь провел с ней все детство в Черкассах у бабушки.

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"Мой, значит, двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщения, чтобы не выходили из домов, все будет хорошо… Я попросил маму, чтобы она послала его на**й. Я считаю, что у меня больше там нет родственников", - делится Серга с журналисткой.

Напомним, недавно Коля Серга раскритиковал слова бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который высказался об украинских военных, которые вернулись с фронта с посттравматическим стрессовым расстройством. Исполнитель высмеял Арестовича, который якобы разбирается в психологии и говорит, что в мирной жизни военные все будут решать силой.

Также Серга раскрыл нелицеприятные подробности относительно одной из популярных украинских певиц, которая отказалась дать концерт для украинских военных.

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