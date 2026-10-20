Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсера

Кратко:
- Особое место в карьере Лисицы занимает песня "Якби не ти" Максима Бородина
- Композиция собрала более 80 миллионов просмотров на YouTube
Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, какой музыкальный проект принес ему наибольший заработок, а также раскрыл стоимость своих услуг. Самым успешным с финансовой точки зрения стало сотрудничество с певцом Максимом Бородиным.
Об этом продюсер сообщил в интервью проекту "Наодинці з Гламуром", где также поделился подробностями работы над популярными композициями.
По словам Лисицы, особое место в его карьере занимает песня "Якби не ти" в исполнении Максима Бородина. Композиция собрала более 80 миллионов просмотров на YouTube и способствовала росту концертной активности артиста.
"Максим Бородин и песня "Якби не ти". Это супер-хит. Там, кажется, более 80 млн просмотров на YouTube. Очень плотный большой трафик. Она дала Максиму большое количество концертов. А поскольку мы с ним партнеры, то вместе зарабатываем", - рассказал продюсер в беседе с Анной Севастьяновой.
Кроме того, Лисица объяснил, сколько сегодня стоят его услуги. Он отметил, что сумма зависит от сложности работы, поэтому при обсуждении сотрудничества правильнее говорить о бюджете проекта, а не о фиксированном гонораре.
"Здесь правильно говорить не гонорар, а бюджет. Он колеблется от 80 тыс. грн до 150 тыс. грн в наше время. Все зависит от сложности", - пояснил музыкант.
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Ранее Главред сообщал, что Вадим Лисица откровенно высказался об общении с экс-возлюбленной Еленой Тополей. В новом интервью продюсер поделился, что спустя 16 лет после разрыва им удалось полностью погасить все давние конфликты.
Также Надя Дорофеева откровенно рассказала фанатам о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась в прошлом. По словам популярной артистки, еще в 2017 году у нее обнаружили фиброаденому молочной железы, которую пришлось хирургически удалять.
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О персоне: Вадим Лисица
Вадим Вадимович Лисица (род. 2 августа 1975, Запорожье) - продюсер, саундпродюсер, аранжировщик, звукорежиссер, музыкальный продюсер шоу Х-фактор (Сезон 9) и "Х-фактор" (Сезон 10).
Был продюсером саундтрека "Найкращий день" к фильму "Скажене весілля" - дуэтной песни, исполненной Потапом и Олегом Винником в 2018 году.
А также "Свят! Свят! Свят!" - официального саундтрека, исполненного Потапом, Олегом Винником и Ольгой Поляковой к фильму "Скажене весілля 2".
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