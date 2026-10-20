"Разблокировала наконец-то": Елена Тополя обратилась к бывшему

Вадим Лисица рассказал об отношениях с певицей.

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Елена Тополя обратилась к Вадиму Лисице / коллаж: Главред, скрин из видео

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Елена Тополя разблокировала Вадима Лисицу

Возможен ли новый творческий проект экс-пары

Известный украинский продюсер Вадим Лисица нарушил молчание и рассказал о взаимоотношениях со своей бывшей возлюбленной Еленой Тополей. В интервью "Наодинці з гламуром" он признался, что спустя 16 лет после расставания экс-паре удалось урегулировать конфликты.

Между Еленой и Вадимом долгое время сохранялась напряженная обстановка после скандального разрыва. Однако недавно певица неожиданно вышла на связь с бывшим избранником по сугубо деловому вопросу. Продюсер рассказал, что артистка попросила помочь ей с восстановлением доступа к страницам в соцсетях, которые он когда-то создавал и администрировал. По словам Лисицы, помочь в этом вопросе он уже не смог, так как старые аккаунты давно были удалены, но именно эта необходимость заставила Елену вытащить его из блока в соцсетях.

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Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Она попросила меня помочь с ее соцсетями, потому что когда-то я их создавал и некоторое время был владельцем. Там какие-то сложности возникли с рекламой. Но, к сожалению, я ей помочь не смог, потому что все эти страницы уже давно удалены из моего аккаунта. Это было в конце этого лета", - поделился продюсер.

Несмотря на снятый блок в соцсетях и осведомленность Лисицы о недавнем скандале со слитыми видео певицы, возобновлять общение или записывать совместные хиты он не планирует. Вадим признался, что не готов к творческой работе с Еленой, а нынешней супруге Ирине он пообещал окончательно закрыть тему прошлого.

Елена Тополя - отношения с Вадимом Лисицей / скрин из видео

"Просто энергетически это тяжело. Когда ты делаешь песню, это очень интимный процесс, и нужно с человеком иметь очень открытые, понятные отношения, которые позволят определенные острые моменты, эти творческие конфликты, пройти нормально и сделать результат. А с Еленой, к сожалению, этого уже давно нет… Я не слежу, но она меня разблокировала в Instagram, потому что надо было соцсети проверить. Так же в Facebook разблокировала наконец-то. Но я не знаю, о чем общаться, честно", - резюмировал Вадим Лисица.

Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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