Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Разблокировала наконец-то": Елена Тополя обратилась к бывшему

Кристина Трохимчук
20 октября 2026, 09:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вадим Лисица рассказал об отношениях с певицей.
Елена Тополя
Елена Тополя обратилась к Вадиму Лисице / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Елена Тополя разблокировала Вадима Лисицу
  • Возможен ли новый творческий проект экс-пары

Известный украинский продюсер Вадим Лисица нарушил молчание и рассказал о взаимоотношениях со своей бывшей возлюбленной Еленой Тополей. В интервью "Наодинці з гламуром" он признался, что спустя 16 лет после расставания экс-паре удалось урегулировать конфликты.

Между Еленой и Вадимом долгое время сохранялась напряженная обстановка после скандального разрыва. Однако недавно певица неожиданно вышла на связь с бывшим избранником по сугубо деловому вопросу. Продюсер рассказал, что артистка попросила помочь ей с восстановлением доступа к страницам в соцсетях, которые он когда-то создавал и администрировал. По словам Лисицы, помочь в этом вопросе он уже не смог, так как старые аккаунты давно были удалены, но именно эта необходимость заставила Елену вытащить его из блока в соцсетях.

видео дня
Елена Тополя
Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Она попросила меня помочь с ее соцсетями, потому что когда-то я их создавал и некоторое время был владельцем. Там какие-то сложности возникли с рекламой. Но, к сожалению, я ей помочь не смог, потому что все эти страницы уже давно удалены из моего аккаунта. Это было в конце этого лета", - поделился продюсер.

Несмотря на снятый блок в соцсетях и осведомленность Лисицы о недавнем скандале со слитыми видео певицы, возобновлять общение или записывать совместные хиты он не планирует. Вадим признался, что не готов к творческой работе с Еленой, а нынешней супруге Ирине он пообещал окончательно закрыть тему прошлого.

Елена Тополя
Елена Тополя - отношения с Вадимом Лисицей / скрин из видео

"Просто энергетически это тяжело. Когда ты делаешь песню, это очень интимный процесс, и нужно с человеком иметь очень открытые, понятные отношения, которые позволят определенные острые моменты, эти творческие конфликты, пройти нормально и сделать результат. А с Еленой, к сожалению, этого уже давно нет… Я не слежу, но она меня разблокировала в Instagram, потому что надо было соцсети проверить. Так же в Facebook разблокировала наконец-то. Но я не знаю, о чем общаться, честно", - резюмировал Вадим Лисица.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Надя Дорофеева взволновала фанатов откровенным признанием о собственном здоровье. В рамках месяца осведомленности о раке молочной железы артистка рассказала, с каким диагнозом столкнулась в прошлом.

Также старт Детского Евровидения-2026 уже совсем близко, и украинская делегация во главе с нашей участницей официально прибыла к месту проведения шоу. Главред расскажет, где и когда смотреть шоу и как проголосовать за фаворита.

Читайте также:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Тарас Тополя новости шоу бизнеса Елена Тополя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

10:03Украина
Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция "Никольское"

Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция "Никольское"

09:17Мир
Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине

Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине

08:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Китайский гороскоп на сегодня, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на сегодня, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Последние новости

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

11:29

Как отмыть до блеска медную посуду обычным кетчупом и солью: рабочий лайфхак

11:11

Салат из капусты на зиму без стерилизации: рецепт за 30 минут

10:48

Как избежать плесени и сырости в доме: правила, которые многие игнорируютВидео

10:42

"Не поймешь, что это она": известный продюсер рассказал о настоящей Могилевской

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
10:21

Когда в жизнь одного знака ворвется любовь: гороскоп на ноябрь 2026Видео

10:16

"Это какая-то новая грань абсурда": Астафьева стала мишенью хейта из-за радиодиктантамнение

10:03

РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

10:01

Топливо в Украины рекордно подорожало: какие цены на АЗС 20 октября

Реклама
09:56

"Разблокировала наконец-то": Елена Тополя обратилась к бывшему

09:42

Когда осенью нужно в последний раз косить газон: какой высоты оставлять траву

09:42

Деньги потекут рекой: ключевые даты ноября 2026 для финансового взлета РаковВидео

09:17

Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция "Никольское"

09:04

Поможет кетчуп, лимон и сода: как вернуть блеск латунным вещам

08:40

Новая Ялта для Путина: Фесенко объяснил, почему не стоит паниковать из-за АТЭСмнение

08:30

Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Вэнс сделал резкое заявление об Украине

08:15

Мерц призвал проснуться: что Путин планирует в отношении Украины и Европы

07:04

США готовят новый раунд переговоров по Украине в Норвегии: что известно

06:45

Российский дрон ударил по многоквартирному дому в Сумах: вспыхнул пожар

05:59

Гороскоп на завтра, 21 октября: Близнецам — провокации, Скорпионам — поддержка

Реклама
05:31

Почему некоторые люди кладут туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

05:01

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

04:22

Как компактно сложить полотенца, чтобы сэкономить место в шкафу — классный способ

04:01

Как сделать компост из опавших листьев: агроном раскрыл главные секретыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

03:33

Бук или сосна: какие дрова лучше выбрать для камина, чтобы дольше сохранять тепло

03:00

Откроются новые двери: три знака зодиака оставят трудности позади

19 октября, понедельник
23:40

Трамп сделал новые скандальные заявления о войне в Украине и похвалил Россию

22:43

Тест на IQ: нужно найти сердце среди улиток за 9 секунд

22:36

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

22:03

Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

21:37

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

21:24

Умерла бывшая Джастина Бибера: модели и молодой маме было всего 34 года

21:14

Одна ошибка увеличивает счета за отопление: как правильно настроить котелВидео

21:04

Синди Кроуфорд впервые заговорила о смерти сына

20:31

"Девочка убита в коляске": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харьковщине

20:25

Путин не жалеет денег на бункеры: может ли РФ применить ядерное оружиеВидео

20:16

В киевском ТЦК произошла стрельба — ранены военные и полицейские

20:01

Отключения света 20 октября: Укрэнерго назвало время и объем ограничений

19:52

США блокируют поставки ракет для Patriot, чтобы давить на Украину - СМИ

Реклама
19:21

Лавров цинично оправдал удары по Украине и вспомнил о "защите" русскоязычных

19:10

Путину доложили о "взятии" Доброполья: Коваленко раскрыл правдумнение

19:08

Появление клопов в жилых домах осенью: как защитить квартиру

18:51

Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знаетВидео

18:32

Зачем садоводы рассыпают соду в октябре: неожиданный результат

18:21

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

18:12

Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

18:11

5 знаков зодиака, для которых конец октября станет временем больших перемен

18:07

Традиционные разделочные доски уходят в прошлое: что становится трендом

17:53

Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причинуВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять