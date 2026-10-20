"Не поймешь, что это она": известный продюсер рассказал о настоящей Могилевской

Вадим Лисица раскрыл правду о Наталье Могилевской вне сцены и камер.

https://stars.glavred.info/ne-poymesh-chto-eto-ona-izvestnyy-prodyuser-rasskazal-o-nastoyashchey-mogilevskoy-10805618.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская - какая на самом деле / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Чем Наталья Могилевская удивляет вне сцены

Почему артистку сложно узнать на улице

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица поделился неожиданными подробностями о характере известной певицы Натальи Могилевской. По его словам, в проекте "Наодинці з гламуром" сценический имидж артистки кардинально отличается от того, как она ведет себя в повседневной обстановке.

Продюсер рассказал, что если на сцене Могилевская всегда выглядит как настоящая дива, то в быту она абсолютно не стремится привлекать к себе лишнее внимание. Вадим отметил, что певица намного приземленнее, чем кажется на первый взгляд.

видео дня

Наталья Могилевская - публичный образ / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Обычно артисты исполняют некий образ, они меняются. Например, Наталья Могилевская выходит на сцену королевой, она всегда так выглядит и делает это так. А в жизни она гораздо проще, похожа на обычного человека. То есть иногда идешь по улице и не поймешь, что это именно она", - поделился Лисица.

Он также добавил, что для певицы абсолютно не чужды простые радости жизни, а комфорт в одежде и вкусная еда для нее гораздо важнее пафоса.

Наталья Могилевская дома / скрин из видео

"Она так любит простоту. Может прийти в трениках, есть шаурму при тебе, говорить что-то, но на сцене она королева", - подытожил продюсер.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Вадим Лисица откровенно высказался об общении с экс-возлюбленной Еленой Тополей. В новом интервью продюсер поделился, что спустя 16 лет после разрыва им удалось полностью погасить все давние конфликты.

Также Надя Дорофеева откровенно рассказала фанатам о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась в прошлом. По словам популярной артистки, еще в 2017 году у нее обнаружили фиброаденому молочной железы, которую пришлось хирургически удалять.

Читайте также:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред