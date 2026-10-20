"Не поймешь, что это она": известный продюсер рассказал о настоящей Могилевской

Вы узнаете:
- Чем Наталья Могилевская удивляет вне сцены
- Почему артистку сложно узнать на улице
Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица поделился неожиданными подробностями о характере известной певицы Натальи Могилевской. По его словам, в проекте "Наодинці з гламуром" сценический имидж артистки кардинально отличается от того, как она ведет себя в повседневной обстановке.
Продюсер рассказал, что если на сцене Могилевская всегда выглядит как настоящая дива, то в быту она абсолютно не стремится привлекать к себе лишнее внимание. Вадим отметил, что певица намного приземленнее, чем кажется на первый взгляд.
"Обычно артисты исполняют некий образ, они меняются. Например, Наталья Могилевская выходит на сцену королевой, она всегда так выглядит и делает это так. А в жизни она гораздо проще, похожа на обычного человека. То есть иногда идешь по улице и не поймешь, что это именно она", - поделился Лисица.
Он также добавил, что для певицы абсолютно не чужды простые радости жизни, а комфорт в одежде и вкусная еда для нее гораздо важнее пафоса.
"Она так любит простоту. Может прийти в трениках, есть шаурму при тебе, говорить что-то, но на сцене она королева", - подытожил продюсер.
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Ранее Главред сообщал, что Вадим Лисица откровенно высказался об общении с экс-возлюбленной Еленой Тополей. В новом интервью продюсер поделился, что спустя 16 лет после разрыва им удалось полностью погасить все давние конфликты.
Также Надя Дорофеева откровенно рассказала фанатам о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась в прошлом. По словам популярной артистки, еще в 2017 году у нее обнаружили фиброаденому молочной железы, которую пришлось хирургически удалять.
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О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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