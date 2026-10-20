"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая встретились ради 4-летия общего сына.

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Андрей Бедняков и Настя Короткая воссоединились / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Бедняков, Настя Короткая

Вы узнаете:

Как прошла встреча Андрея Беднякова и Анастасии Короткой

Как знаменитости поздравили сына

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал в Instagram, как отпраздновал день рождения младшего ребенка. Ради этого события шоумен воссоединился с бывшей женой, актрисой Анастасией Короткой.

Маленькому Остапу исполнилось четыре года, и ради этого события экс-супруги провели праздничный день вместе. Звездные родители подготовили для именинника яркий торт со свечами, которые мальчик задувал, загадывая самые заветные желания.

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Несмотря на расставание, Андрей и Анастасия сохраняют теплые отношения ради детей. Бедняков показал кадры праздника и трогательно поздравил Остапа от лица обоих родителей.

Бедняков и Короткая с сыном Остапом / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

"С днем рождения, сын! Любим тебя! Будь здоров. Мы рядом!" - обратились к ребенку родители.

Позже шоумен показал гору подарков, которые Остап получил от своих друзей и их родителей в садике, отметив, что малыш был на седьмом небе от счастья.

Андрей Бедняков - дети / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

"Это все подарили дети из садика. Всем родителям, которые меня читают, спасибо! Остап счастлив!" - поделился телеведущий.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая - развод

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая официально объявили о разводе в октябре 2024 года после 10 лет брака. Инициатором расставания стала Анастасия, а одной из причин стало длительное пребывание супругов на расстоянии из-за переезда актрисы с детьми в США. У экс-пары подрастают двое общих детей: дочь Ксения и сын Остап.

Андрей Бедняков / инфографика: Главред

Андрій Бєдняков / інфографіка: Главред

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О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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