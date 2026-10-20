Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

Павел Зибров откровенно рассказал о гибели друга семьи.

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Павел Зибров потерял близкого друга / коллаж: Главред, скрин из видео

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Какую личную утрату пережил Павел Зибров

Как прошла последняя встреча артиста с другом

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о невосполнимой личной утрате. В интервью Алине Доротюк певец признался, что одним из самых больших страхов для него стала постоянная тревога за жизнь близких людей.

Особенно болезненным ударом для артиста и его семьи стала гибель Сергея - человека, который 13 лет работал у них водителем, но на самом деле стал настоящим членом семьи и главным помощником. Сергей выполнял любые поручения, отвозил детей, помогал коллективу артиста и был рядом в самых разных жизненных ситуациях.

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Павел Зибров - семья / скрин из видео

Павел Зибров с болью вспомнил их последнюю встречу, когда Сергея отпустили с передовой на несколько дней. По словам певца, тот привез душевные подарки для каждого члена семьи: артисту - любимый коньяк, его жене Марине - яичный ликер, а их овчарке Габби - два килограмма колбасы.

"И он приехал попрощаться будто с нами. Его отпустили на пару дней, он заехал к нам. Привез мне мой любимый коньяк, Марине Владимировне - ее любимый яичный ликер, а собаке - два килограмма ливерной колбасы. Я говорю: "Зачем же столько?" Ну, собака, овчарка, она его любила - Габби. И так мы два часа проговорили. И у него такой оптимизм был: "Я еще немножечко, я уже 3,5 года воюю, я еще немножечко - и я вернусь". И на день рождения Марины Владимировны - это было 25-го - он перезвонил, а на второй день исчез. Пропал... пропал... пропал... Это огромная боль", - поделился трагической историей артист.

Павел Зибров боится потерять родных / скрин из видео

Павел Зибров подчеркнул, что потеря людей, которые много лет были частью его жизни, заставляет совсем иначе смотреть на происходящее и ценить каждый миг. Артист признался, что постоянные обстрелы и новости с фронта держат его в непрерывном страхе за родных и друзей.

"Я боюсь за своих родных. Тем более сейчас такое, что каждый день летает, каждый день что-то взрывается... А там знакомые, там друзья... Война... Война есть война", - резюмировал певец.

Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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